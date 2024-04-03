Кулеба обсудил с Боррелем поставки боеприпасов ЕС в Украину

Миллион боеприпасов для Украины от ЕС

Напомним, в прошлом году страны-члены Евросоюза решили передать Украине миллион снарядов. Они планировали сделать это за один год, но этого сделать так и не удалось.

Это объясняется тем, что европейская оборонная промышленность не способна произвести такое большое количество снарядов в краткие сроки.

По состоянию на конец февраля президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что наша страна получила от Европейского союза около 30% от обещанного миллиона снарядов.

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