Кулеба обговорив з Блінкеном кроки по зміцненню контрнаступу ЗСУ

"У Лондоні я зустрівся з Ентоні Блінкеном і подякував США за їхню підтримку", - йдеться у заяві.

За його словами, вони обговорили такі кроки зі зміцнення контрнаступальних можливостей України.

Також дипломати обговорили підготовку результатів Вільнюського саміту щодо перспектив членства України в НАТО та посилення глобальної підтримки "Формули миру".

Допомога від США

США регулярно виділяють військову допомогу для України. З моменту початку вторгнення Вашингтон витратив на ці потреби понад 37 млрд доларів.

Нещодавно Сполучені Штати незабаром оголосять про новий пакет військової допомоги для України. Допомога буде надана з наявних резервів Пентагону за повноваженнями президента Джо Байдена.

Сьогодні Блінкен заявив, що Сполучені Штати Америки завтра оголосять про новий пакет військової допомоги для України.