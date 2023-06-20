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Кулеба обговорив з Блінкеном кроки по зміцненню контрнаступу ЗСУ

Фото: Ентоні Блінкен та Дмитро Кулеба (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Дмитро Браславський

Глава МЗС України Дмитро Кулеба і держсекретар США Ентоні Блінкен сьогодні, 20 червня, в Лондоні обговорили кроки щодо зміцнення контрнаступу ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку українського міністра у Twitter.

"У Лондоні я зустрівся з Ентоні Блінкеном і подякував США за їхню підтримку", - йдеться у заяві.

За його словами, вони обговорили такі кроки зі зміцнення контрнаступальних можливостей України.

Також дипломати обговорили підготовку результатів Вільнюського саміту щодо перспектив членства України в НАТО та посилення глобальної підтримки "Формули миру".

Допомога від США

США регулярно виділяють військову допомогу для України. З моменту початку вторгнення Вашингтон витратив на ці потреби понад 37 млрд доларів.

Нещодавно Сполучені Штати незабаром оголосять про новий пакет військової допомоги для України. Допомога буде надана з наявних резервів Пентагону за повноваженнями президента Джо Байдена.

Сьогодні Блінкен заявив, що Сполучені Штати Америки завтра оголосять про новий пакет військової допомоги для України.

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