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Кулеба: нынешняя эскалация содержит угрожающий элемент, которого мы раньше не наблюдали

Новина українською → Пятница 09 апреля 2021 22:14
Кулеба: нынешняя эскалация содержит угрожающий элемент, которого мы раньше не наблюдали Фото: Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В России агрессивные намерения относительно Украины. Нынешняя эскалация на Донбассе содержит угрожающий элемент, которого мы раньше не наблюдали.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает пресс-служба МИД Украины.

В ходе разговора со своим французским коллегой Жан-Ив Ле Дрианом, Кулеба отметил, что в Париже способны оживить усилия нормандского формата по мирному урегулированию на Донбассе.

“Нынешняя эскалация содержит угрожающий элемент, которого мы раньше не наблюдали. Речь идет о многочисленных заявлениях официальных российских чиновников, которые чуть ли не ежедневно открыто угрожают Украине войной и публично рассуждают об уничтожении нашего государства. Мы рассматриваем их как признание в агрессивных намерениях”, - убежден Кулеба.

Он добавил, что в сложившейся ситуации важны четкие и сильные публичные сигналы международного сообщества в поддержку Украины.

Напомним, что Франция призвала Россию объяснить через ОБСЕ цель передвижения войск у границы с Украиной.

Ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что сообщения, распространенные Российской Федерацией о якобы “подготовке Украины к наступлению на Донбасс” не соответствуют действительности.

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