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Кулеба: нинішня ескалація містить загрозливий елемент, якого ми раніше не спостерігали

Новость на русском → П'ятниця 09 квітня 2021 22:14
Кулеба: нинішня ескалація містить загрозливий елемент, якого ми раніше не спостерігали Фото: Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Росії агресивні наміри стосовно України. Нинішня ескалація на Донбасі містить загрозливий елемент, якого ми раніше не спостерігали.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє прес-служба МЗС України.

В ході розмови зі своїм французьким колегою Жан-Ів Ле Дріаном, Кулеба зазначив, що в Парижі здатні пожвавити зусилля нормандського формату з мирного врегулювання на Донбасі.

“Нинішня ескалація містить загрозливий елемент, якого ми раніше не спостерігали. Йдеться про численні заяви офіційних російських посадовців, які ледь не щодня відкрито погрожують Україні війною та публічно розмірковують про знищення нашої держави. Ми розглядаємо їх як зізнання в агресивних намірах”, - переконаний Кулеба.

Він додав, що у ситуації, що склалася, важливі чіткі та сильні публічні сигнали міжнародної спільноти на підтримку України.

Нагадаємо, Франція закликала Росію роз'яснити через ОБСЄ мету пересування військ біля кордону з Україною.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що повідомлення, поширені Російською Федерацією про нібито “підготовку України до наступу на Донбас” не відповідають дійсності.

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