Франция призвала РФ разъяснить через ОБСЕ мотивы передвижения войск возле границы с Украиной
Франция призвала Россию разъяснить через ОБСЕ цель передвижения войск возле границы с Украиной. В Париже выразили глубокую озабоченность передвижением российских вооруженных сил.
Об этом сообщили в пресс-службе МИД Франции.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан провел телефонные разговоры главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой дипломатии германии Хайко Маасом.
Сообщается, что Париж "считает важным и неотложным", чтобы Россия через механизмы, предусмотренные в ОБСЕ, разъяснила структуру и мотивы передвижений своих войск на границе с Украиной.
"Мы призываем Россию прекратить свои провокации и без промедления предпринять необходимые инициативы для начала деэскалации", - говорится в заявлении.
Также Ле Дриан подтвердил полную поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.
"В этом контексте Франция напоминает, что она не признает и не признает незаконную аннексию Крыма Россией. Мы поддерживаем позицию сдержанности и ответственности, проявленную в этом контексте украинскими властями", - отметили в МИД Франции.
По словам Ле Дриана, Париж продолжит свои дипломатические усилия в тесном сотрудничестве с Германией в рамках нормандского формата, чтобы добиться полного выполнения Минских договоренностей.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе посетит Францию. Там у него запланирована встреча с президентом Эммануэлем Макроном.
Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что переговоры лидеров Германии, Франции и Украины об эскалации на Донбассе и стягивании российских войск пройдут очень скоро.