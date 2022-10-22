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Кулеба - новому главі МЗС Італії: безумовним пріоритетом зараз є ППО для України

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Україна, Субота 22 жовтня 2022 19:54
Кулеба - новому главі МЗС Італії: безумовним пріоритетом зараз є ППО для України Фото: Дмитро Кулеба, очільник МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Зараз для України найвищим пріоритетом є якнайшвидше отримання систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника МЗС України Дмитра Кулеби.

"Я ціную Антоніо Таджані, який провів зі мною свій перший дзвінок в якості нового міністра закордонних справ Італії", - заявив Кулеба.

Міністр підкреслив, що це яскрава ознака пріоритетів нової влади. Кулеба побажав йому успіхів у його починаннях і наголосив, що зараз для України найвищим пріоритетом є якнайшвидше отримання систем ППО.

Нагадаємо, що новий уряд Італії на чолі з Джорджею Мелоні склав присягу. Президент України Володимир Зеленський вже привітав першу в історії Італії жінку прем'єра.

Раніше Джорджа Мелоні заявила про свою повну підтримку Києва після отримання поздоровлень від президента України Володимира Зеленського з її перемогою на виборах.

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