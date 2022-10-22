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Кулеба - новому главе МИД Италии: безусловным приоритетом сейчас является ПВО для Украины

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Украина, Суббота 22 октября 2022 19:54
Кулеба - новому главе МИД Италии: безусловным приоритетом сейчас является ПВО для Украины Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Сейчас для Украины самым высоким приоритетом является скорейшее получение систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

"Я ценю Антонио Таджани, проведшего со мной свой первый звонок в качестве нового министра иностранных дел Италии", - заявил Кулеба.

Министр подчеркнул, что это яркий признак приоритетов новой власти. Кулеба пожелал ему успехов в его начинаниях и подчеркнул, что сейчас для Украины самым высоким приоритетом является скорейшее получение систем ПВО.

Напомним, что новое правительство Италии во главе с Джорджей Мэлони приняло присягу. Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил первую в истории Италии женщину премьера.

Ранее Джорджа Мэлони заявила о своей полной поддержке Киева после получения поздравлений от президента Украины Владимира Зеленского с ее победой на выборах.

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