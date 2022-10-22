Кулеба - новому главе МИД Италии: безусловным приоритетом сейчас является ПВО для Украины
Сейчас для Украины самым высоким приоритетом является скорейшее получение систем противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
"Я ценю Антонио Таджани, проведшего со мной свой первый звонок в качестве нового министра иностранных дел Италии", - заявил Кулеба.
Министр подчеркнул, что это яркий признак приоритетов новой власти. Кулеба пожелал ему успехов в его начинаниях и подчеркнул, что сейчас для Украины самым высоким приоритетом является скорейшее получение систем ПВО.
Напомним, что новое правительство Италии во главе с Джорджей Мэлони приняло присягу. Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил первую в истории Италии женщину премьера.
Ранее Джорджа Мэлони заявила о своей полной поддержке Киева после получения поздравлений от президента Украины Владимира Зеленского с ее победой на выборах.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .