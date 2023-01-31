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Кулеба про новий пакет санкцій ЄС проти Росії: проект недостатньо сильний

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Євросоюз працює над десятим пакетом санкцій проти Росії. Проте проект мабутніх антиросійських санкцій поки недостатньо сильний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу під час брифінгу.

Тема санкції буде однією з ключових на саміті Україна-ЄС, який відбудеться 3 лютого. Наразі роботу над десятим пакетом санкцій ЄС проти Росії триває.

"Ми працюємо зараз з усіма державами-членами, щоб десятий санкційний пакет включав і ядерні санкції, і ракетні санкції, і пропагандистські санкції. Тобто санкції проти всіх ключових для російської воєнної машини та економіки секторів", - сказав Кулеба.

Він наголосив, що напрацьований ЄС проект десятого пакету санкції поки недостатньо сильний.

"Станом на зараз те, що я бачу в роботі на рівні ЄС, то не є, на нашу думку, проект десятого пакета достатньо сильним. Але ще є час для його зміцнення, його посилення. Я думаю, що ми отримаємо необхідний нам результат", - додав очільник МЗС.

Кулеба також прокоментував блокування антиросійських санкцій з боку Угорщини. На його думку, Європейський союз повинен знайти важелі впливу, аби Будапешт приєднався до санкцій.

Нагадаємо, прем'єр Угорщини Віктор Орбан в черговий раз заявив, що буде блокувати можливі санкції ЄС проти російської ядерної енергетики.

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