Кулеба о новом пакете санкций ЕС против России: проект недостаточно силен

Тема санкции будет одной из ключевых на саммите Украина-ЕС, который пройдет 3 февраля. Работа над десятым пакетом санкций ЕС против России продолжается.

"Мы работаем сейчас со всеми государствами-членами, чтобы десятый санкционный пакет включал и ядерные санкции, и ракетные санкции, и пропагандистские санкции. То есть, санкции против всех ключевых для российской военной машины и экономики секторов", - сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что наработанный ЕС проект десятого пакета санкции пока недостаточно силен.

"Состоянием сейчас то, что я вижу в работе на уровне ЕС, то не является, по нашему мнению, проект десятого пакета достаточно сильным. Но еще есть время для его укрепления, его усиления. Я думаю, что мы получим необходимый нам результат" , - добавил глава МИД.

Кулеба также прокомментировал блокировку антироссийских санкций со стороны Венгрии. По его мнению, Европейский союз должен найти рычаги влияния, чтобы Будапешт присоединился к санкциям.