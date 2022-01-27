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Кулеба о нормандской встрече: хорошая новость в том, что Россия хочет говорить

Автор: Александр Мороз

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал главную позитивную новость по факту вчерашней нормандской встрече в Париже на уровне политических советников. По его словам, она заключается в том, что Россия хочет обсуждать мирное урегулирование на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По его словам, договоренность о новой встрече показывает, что Москва хочет дипломатического решения нынешнего кризиса.

"Хорошая новость заключается в том, что советники договорились встретиться в Берлине через две недели, а это означает, что как минимум ближайшие две недели Россия, скорее всего, останется на дипломатическом пути", - отметил Кулеба.

В то же время он призвал Запад укреплять военное и оборонное сотрудничество с Киевом.

"Хотя я большой поклонник мягкой силы, боюсь, что настало время использовать жесткую силу", - добавил министр.

Напомним, после вчерашнего саммита российский переговорщик Дмитрий Козак заявил, что о встрече лидеров Украины, России, Германии и Франции можно будет говорить после того, как Киев решит все вопросы с особым статусом Донбасса.

Подробнее об итогах нормандкой встречи в Париже читайте в материале РБК-Украина.

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Дмитрий КулебаНормандский формат