Кулеба о нормандской встрече: хорошая новость в том, что Россия хочет говорить

По его словам, договоренность о новой встрече показывает, что Москва хочет дипломатического решения нынешнего кризиса.

"Хорошая новость заключается в том, что советники договорились встретиться в Берлине через две недели, а это означает, что как минимум ближайшие две недели Россия, скорее всего, останется на дипломатическом пути", - отметил Кулеба.

В то же время он призвал Запад укреплять военное и оборонное сотрудничество с Киевом.

"Хотя я большой поклонник мягкой силы, боюсь, что настало время использовать жесткую силу", - добавил министр.