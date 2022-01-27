RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Кулеба про нормандську зустріч: хороша новина в тому, що Росія хоче говорити

Автор: Олександр Мороз

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав головну позитивну новину за фактом вчорашньої нормандської зустрічі в Парижі на рівні політичних радників. За його словами, вона полягає в тому, що Росія хоче обговорювати мирне врегулювання на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За його словами, домовленість про нову зустріч показує, що Москва хоче дипломатичного вирішення нинішньої кризи.

"Хороша новина полягає в тому, що радники домовилися зустрітися в Берліні через два тижні, а це означає, що як мінімум найближчі два тижні Росія, швидше за все, залишиться на дипломатичному шляху", - зазначив Кулеба.

У той же час він закликав Захід зміцнювати військову і оборонну співпрацю з Києвом.

"Хоча я великий шанувальник м'якої сили, боюся, що настав час використовувати жорстку силу", - додав міністр.

Нагадаємо, після вчорашнього саміту російський парламентер Дмитро Козак заявив, що про зустріч лідерів України, Росії, Німеччини та Франції можна буде говорити після того, як Київ вирішить всі питання з особливим статусом Донбасу.

Детальніше про підсумки нормандської зустрічі в Парижі читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро КулебаНормандський формат