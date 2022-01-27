Кулеба про нормандську зустріч: хороша новина в тому, що Росія хоче говорити

За його словами, домовленість про нову зустріч показує, що Москва хоче дипломатичного вирішення нинішньої кризи.

"Хороша новина полягає в тому, що радники домовилися зустрітися в Берліні через два тижні, а це означає, що як мінімум найближчі два тижні Росія, швидше за все, залишиться на дипломатичному шляху", - зазначив Кулеба.

У той же час він закликав Захід зміцнювати військову і оборонну співпрацю з Києвом.

"Хоча я великий шанувальник м'якої сили, боюся, що настав час використовувати жорстку силу", - додав міністр.