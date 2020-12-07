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Кулеба о Нормандии и Минске: одни из самых непредсказуемых процессов

Киев, Понедельник 07 декабря 2020 10:10
Кулеба о Нормандии и Минске: одни из самых непредсказуемых процессов
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что ожидать прогнозов нормандськой встречи нет смысла. Также и в отношении минского процесса.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью РБК-Украина.

"Когда вы спрашиваете о том, стоит ли ждать новостей, то я отвечу, что в моей дипломатической практике Нормандия и Минск - одни из наименее прогнозируемых процессов. Мы очень тяжело подходили к вопросу прекращения огня", - сказал он.

У Кулебы были сомнения, что россияне пойдут на прекращение огня на Донбассе, но все же его объявили.

"Оружие не замолчало полностью. К сожалению, есть обстрелы, и потери есть. Но никто не будет спорить, что интенсивность боевых действий впервые за почти семь лет войны настолько долго держится на уровне почти полного прекращения огня", - добавил Кулеба.

Напомним, в течение минувших суток, 6 декабря, на участках ответственности украинских подразделений наблюдалась тишина. Ни один военнослужащий не пострадал.

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Новости Украины Политика Нормандский форматДмитрий Кулеба

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