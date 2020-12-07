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Кулеба про Нормандію і Мінськ: одні з найбільш непередбачуваних процесів

Київ, Понеділок 07 грудня 2020 10:10
Кулеба про Нормандію і Мінськ: одні з найбільш непередбачуваних процесів
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Анастасия Рокитна

У Міністерстві закордонних справ України вважають, що очікувати прогнозів нормандської зустрічі немає сенсу. Також і щодо мінського процесу.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Коли ви запитуєте про те, чи варто чекати новин, то я відповім, що в моїй дипломатичній практиці Нормандія і Мінськ - одні з найменш прогнозованих процесів. Ми дуже важко підходили до питання припинення вогню", - сказав він.

У Кулеби були сумніви, що росіяни підуть на припинення вогню на Донбасі, але все ж його оголосили.

"Зброя не замовчала повністю. На жаль, є обстріли, і втрати є. Але ніхто не буде сперечатися, що інтенсивність бойових дій вперше за майже сім років війни настільки довго тримається на рівні майже повного припинення вогню", - додав Кулеба.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 6 грудня, на ділянках відповідальності українських підрозділів спостерігалася тиша. Жоден військовослужбовець не постраждав.

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