Кулеба о необходимости нормандской встречи: нужно оживить мирный процесс

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул необходимость нормандской встречи. Глава МИД отметил, что она нужна для оживления мирного процесса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины .

"Мы настаиваем на необходимости честной дискуссии четырех стран нормандского формата, чтобы оживить процесс мирного урегулирования", - сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что Украина, Германия, Франция и Россия должны провести переговоры на уровне глав государств. Кулеба напомнил, что немецкий, французский и украинский лидеры - Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский - сделали ряд предложений президенту РФ Владимиру Путины о саммите в нормандском формате.

"Российская сторона так и не согласилась ни на саммит, ни на встречу министров иностранных дел", - резюмировал глава МИД.