Кулеба про необхідність нормандської зустрічі: потрібно оживити мирний процес

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив на необхідності нормандської зустрічі. Глава МЗС зазначив, що вона потрібна для пожвавлення мирного процесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України .

"Ми наполягаємо на необхідності чесної дискусії чотирьох країн нормандського формату, щоб оживити процес мирного врегулювання", - сказав Кулеба.

Міністр підкреслив, що Україна, Німеччина, Франція і Росія повинні провести переговори на рівні глав держав. Кулеба нагадав, що німецький, французький і український лідери - Ангела Меркель, Еммануель Макрон і Володимир Зеленський - зробили ряд пропозицій президенту РФ Володимиру Путіну про саміт у нормандському форматі.

"Російська сторона так і не погодилася ні на саміт, ні на зустріч міністрів закордонних справ", - резюмував глава МЗС.