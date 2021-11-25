Кулеба про необхідність нормандської зустрічі: потрібно оживити мирний процес

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив на необхідності нормандської зустрічі. Глава МЗС зазначив, що вона потрібна для пожвавлення мирного процесу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України.
"Ми наполягаємо на необхідності чесної дискусії чотирьох країн нормандського формату, щоб оживити процес мирного врегулювання", - сказав Кулеба.
Міністр підкреслив, що Україна, Німеччина, Франція і Росія повинні провести переговори на рівні глав держав. Кулеба нагадав, що німецький, французький і український лідери - Ангела Меркель, Еммануель Макрон і Володимир Зеленський - зробили ряд пропозицій президенту РФ Володимиру Путіну про саміт у нормандському форматі.
"Російська сторона так і не погодилася ні на саміт, ні на зустріч міністрів закордонних справ", - резюмував глава МЗС.
Нагадавши, Франція і Німеччина пропонували провести нормандську зустріч на рівні міністрів 11 листопада, однак російська сторона відмовилася.
Зазначимо, на цьому тлі у президента Володимира Зеленського заявили, що подальша робота нормандського формату за участю України, Франції, Німеччини та Росії під питанням.
Як повідомляло РБК-Україна, глава МЗС Росії Сергій Лавров висунув умову для проведення нової нормандської зустрічі.