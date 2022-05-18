Евросоюз пока не в состоянии одобрить нефтяное эмбарго против РФ, - еврокомиссар

Члены Европейского Союза не могут согласовать запрет на импорт российской нефти. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг европейского чиновника .

Страны ЕС не достигли согласия по эмбарго на нефть из РФ. Отсутствие договоренностей признал еврокомиссар Джентилони.

"Мы пока не можем завершить обсуждение этого вопроса", – заявил он.

Ранее Еврокомиссия не упомянула запрет на импорт российской нефти в базовом сценарии экономического прогноза. Он рассчитан на 2022-2023 годы.

Шестой пакет антироссийских санкций ЕС обсуждает в течение нескольких недель. Его принятие блокирует позиция Венгрии, требующей возместить экономические потери от отказа от нефти из РФ.