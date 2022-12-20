Кулеба назвав зустріч Путіна та Лукашенка "черговим танком", анонсувавши новий діалог
На зустрічі президента Росії Володимира Путіна та глави білоруського режиму Олександра Лукашенка "нічого критичного" для України не сталося. Найближчим часом очікується ще одна подібна зустріч.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Дмитра Кулеби під час брифінгу.
"Зустріч Путіна і Лукашенка - це черговий танок у їхньому виконанні. За тією інформацією, якою ми володіємо наразі, на цій зустрічі не були ухвалені якість критичні рішення", - розповів він.
За його словами, Путін продовжує схиляти Лукашенка до максимального сприяння діяльності російських збройних сил.
"По суті ми можемо говорити, що низка обєктів військової інфраструктури Білорусі і певна частина її військової інфраструктури загалом перебуває під контролем РФ і білоруські військові фактично усунені від впливу на ці процеси. Але нічого драматичного на цій зустрічі не відбулося, наскільки нам відомо незабаром планується ще одна зустріч Путіна і Лукашенка", - додав міністр.
Він запевнив, щоб не відбувалося, українці вже навчені, мають життєвий досвід та "готові до будь-яких сценаріїв".
"Про що б вони між собою не домовлялися, Україна до цього готова", - констатував міністр.
Як повідомлялось, президент Білорусі Олександр Лукашенко, ймовірно, відмовив президенту Росії Володимиру Путіну піти на подальші інтеграційні поступки і взяти участь у війні в Україні.
Нагадаємо, 19 грудня, вперше за два роки президент Росії Володимир Путін побував з візитом у Мінську (Білорусь). Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.
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