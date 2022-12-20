Кулеба назвал встречу Путина и Лукашенко "очередным танцем", анонсировав новый диалог
На встрече президента России Владимира Путина и главы белорусского режима Александра Лукашенко "ничего критического" для Украины не произошло. В ближайшее время ожидается еще одна подобная встреча.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИДа Дмитрия Кулебы во время брифинга.
"Встреча Путина и Лукашенко - это очередной танец в их исполнении. По той информации, которой мы обладаем сейчас, на этой встрече не было принято каких-то критических решений", - рассказал он.
По его словам, Путин продолжает склонять Лукашенко к максимальному содействию деятельности российских вооруженных сил.
"По сути мы можем говорить, что ряд объектов военной инфраструктуры Беларуси и определенная часть ее военной инфраструктуры в целом находятся под контролем РФ и белорусские военные фактически отстранены от влияния на эти процессы. Но ничего драматического на этой встрече не произошло, насколько нам известно в скором времени планируется еще одна встреча Путина и Лукашенко", - добавил министр.
Он заверил, чтобы не происходило, украинцы уже обучены, имеют жизненный опыт и "готовы к любым сценариям".
"О чем бы они между собой ни договаривались, Украина к этому готова", – констатировал министр.
Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко, вероятно, отказал президенту России Владимиру Путину пойти на дальнейшие интеграционные уступки и поучаствовать в войне в Украине.
Напомним, 19 декабря, впервые за два года президент России Владимир Путин побывал с визитом в Минске (Беларусь). Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.
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