Кулеба назвал встречу Путина и Лукашенко "очередным танцем", анонсировав новый диалог

На встрече президента России Владимира Путина и главы белорусского режима Александра Лукашенко "ничего критического" для Украины не произошло. В ближайшее время ожидается еще одна подобная встреча.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИДа Дмитрия Кулебы во время брифинга .

"Встреча Путина и Лукашенко - это очередной танец в их исполнении. По той информации, которой мы обладаем сейчас, на этой встрече не было принято каких-то критических решений", - рассказал он.

По его словам, Путин продолжает склонять Лукашенко к максимальному содействию деятельности российских вооруженных сил.

"По сути мы можем говорить, что ряд объектов военной инфраструктуры Беларуси и определенная часть ее военной инфраструктуры в целом находятся под контролем РФ и белорусские военные фактически отстранены от влияния на эти процессы. Но ничего драматического на этой встрече не произошло, насколько нам известно в скором времени планируется еще одна встреча Путина и Лукашенко", - добавил министр.

Он заверил, чтобы не происходило, украинцы уже обучены, имеют жизненный опыт и "готовы к любым сценариям".

"О чем бы они между собой ни договаривались, Украина к этому готова", – констатировал министр.