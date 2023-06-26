Кулеба назвав три умови для поразки Росії у війні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час виступу на засіданні Ради міністрів закордонних справ держав-членів ЄС назвав три умови для поразки Росії. Він зазначив, що переворот у Росії наочно продемонстрував слабкість режиму диктатора Володимира Путіна.

Тепер для перемоги України у війні необхідно:

Надавати Україні необхідну військову допомогу,

Посилювати санкційний тиск проти країни-агресора,

Демонструвати рішучість дій міжнародної спільноти для забезпечення поразки РФ у війні проти України та становлення демократичного світу.

"Дві події довели, що Україна переможе. У Бердянську українські підлітки Тигран і Микита пожертвували своїм життям, щоб протистояти окупації. У Росії танки рушили на Москву з невеликим опором. На засіданні Ради міністрів закордонних справ я закликав ЄС прискорити поразку Росії, посиливши підтримку України", - зазначив Кулеба.

Міністр зазначив, що в суботу ввечері ми побачили не фінал, а лише перерву у черговому акті руйнування путінської вертикалі, адже Росія щодня слабшає.

За його словами, зараз критично важливо:

Надати Україні всю необхідну зброю, насамперед артилерійські системи, РСЗО та снаряди і ракети до них,

Посилювати міжнародні санкції в сферах ядерної енергетики, цифрових технологій, продажу діамантів, морської логістики та фінансів,

Завадити Росії завдавати ракетних ударів по українських містах, насамперед шляхом глобальної заборони на постачання товарів подвійного призначення для російських ракетних та дронових індустрій.

Міністр окремо закликав спільно із США максимально пришвидшити процес навчання українських пілотів та техніків і передачу Україні літаків західного зразка: "Разом усі ці кроки дозволять звільнити всі українські території".

Він також привітав рішення ЄС збільшити бюджет Європейського фонду забезпечення миру до 3,5 млрд євро, що допоможе не лише забезпечувати стабільні поставки військової техніки для України, але і розвиватиме українсько-європейський альянс оборонних індустрій.

Переворот в Росії

На вихідних лідер ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що російські війська вдарили по тилу його найманців та розпочав похід на Москву.

Найманці перетнули держкордони РФ і зайняли військові об'єкти в Ростові та Воронежі. До Москви колони "Вагнера" не дійшли близько 200 км. Ввечері 24 червня після переговорів із лідером білоруського режиму Олександром Лукашенком Пригожин несподівано вирішив припинити свій бунт та похід на Москву.

При цьому аналітики ISW вважають, що бунт в РФ показав слабкість Кремля, і може завдати істотних збитків його зусиллям у її війні проти України.

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