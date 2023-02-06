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Кулеба назвав пріоритетні для України теми на Мюнхенській безпековій конференції

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Київ, Понеділок 06 лютого 2023 20:52
Кулеба назвав пріоритетні для України теми на Мюнхенській безпековій конференції Фото: Дмитро Кулеба, голова МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна планує порушити три пріоритетні теми на Мюнхенській безпековій конференції. Одна з них - постачання винищувачів для ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови МЗС України Дмитра Кулеби в ефірі телемарафону.

"Ця Мюнхенська безпекова конференція буде дуже важливою. На ній зберуться ключові постаті у питаннях євроатлантичної безпеки. У центрі уваги будуть теми, які безпосередньо стосуються безпеки України, Європи та світу в цілому", - розповів міністр.

Кулеба нагадав, що ще рік тому на Мюнхенській безпековій конференції із закликом надати Україні зброю виступив президент Володимир Зеленський.

"Цього року ми просуватимемо на Мюнхенській безпековій конференції пріоритетні для України теми. Ключова - це постачання далекобійних ракет і відкриття постачання бойових літаків, оскільки саме літаки є останнім типом зброї, яку потрібно розблокувати, решту позицій ми за минулий рік відкрили командними зусиллями. Будемо також говорити про членство України в НАТО і взагалі про майбутнє Росії", - додав очільник МЗС.

Зазначимо, що Мюнхенська безпекова конференція пройде з 17 по 19 лютого.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що глава Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Хойсген підтримав передачу винищувачів Україні.

Також ми писали, що, за словами Хойсгена, Росію не хочуть запрошувати на Мюнхенську безпекову конференцію, щоб не робити її місцем для пропаганди.

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