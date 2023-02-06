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Кулеба назвал приоритетные для Украины темы на Мюнхенской конференции по безопасности

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Киев, Понедельник 06 февраля 2023 20:52
Кулеба назвал приоритетные для Украины темы на Мюнхенской конференции по безопасности Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина планирует поднять три приоритетных темы на Мюнхенской конференции по безопасности. Одна из них - поставки истребителей для ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в эфире телемарафона.

"Эта Мюнхенская конференция по безопасности будет очень важной. На ней соберутся ключевые фигуры в вопросах евроатлантической безопасности. В центре внимания будут темы, непосредственно касающиеся безопасности Украины, Европы и мира в целом", - рассказал министр.

Кулеба напомнил, что еще год назад на Мюнхенской конференции безопасности с призывом предоставить Украине оружие выступил президент Владимир Зеленский.

"В этом году мы будем продвигать на Мюнхенской конференции безопасности приоритетные для Украины темы. Ключевая - это поставка дальнобойных ракет и открытие поставок боевых самолетов, поскольку именно самолеты являются последним типом оружия, который нужно разблокировать, все остальные позиции мы за прошлый год открыли командными усилиями. Будем также говорить о членстве Украины в НАТО и вообще о будущем России", - добавил глава МИД.

Отметим, что Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 17 по 19 февраля.

Напомним, ранее стало известно, что глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген поддержал передачу истребителей Украине.

Также мы писали, что, по словам Хойсгена, Россию не хотят приглашать на Мюнхенскую конференцию по безопасности, чтобы не делать ее местом для пропаганды.

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