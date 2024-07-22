Кулеба назвав пріоритетні кроки для термінової підтримки енергетики України

"Російські ракетні та дронові удари знищили чи пошкодили значну частину генеруючих потужностей, теплової генерації, гідроелектростанцій, об'єктів системи передачі електроенергії", - заявив міністр.

За словами Кулеби, наразі зусилля України в питанні підтримання енергетичної системи, зосереджені на п'яти напрямках:

посилення протиповітряної оборони (ППО);

швидкий ремонт, а також відновлення об'єктів генерації та розподілу;

децентралізація енергосистеми, зокрема встановлення когенераційних установок;

збільшення імпортних потужностей з ЄС із нинішніх 1,7 до 2,2 гВт;

залучення коштів та обладнання від партнерів.

Міністр закликав європейських партнерів Києва активізувати свої зусилля за вищезгаданими напрямами.

Повітряний терор

Кулеба відзначив, що найбільшою перевагою Росії все ще залишається її повітряний терор. Кожного місяця ворог скидає від 3,2 до 3,5 тисячі керованих авіабомб.

"Україна потребує спроможностей для знищення носіїв керованих авіабомб, зокрема російських бойових літаків на аеродромах і в небі. Далекобійні авіаудари та сучасна протиповітряна оборона є основою для припинення щоденного російського терору", - підкреслив він.

Міністр наголосив на важливості дозволу Силам оборони завдавати удари по військових цілях росіян на ворожій території, зокрема по місцях концентрації ворожих військ та техніки.

Ситуація зі світлом в Україні

З початку поточного року Російська Федерація неодноразово здійснювала масовані обстріли українських енергетичних об'єктів. У результаті цих атак Україна втратила 9 ГВт виробничої потужності електростанцій.

Тим часом в "Укренерго" попередили, що, сьогодні, 22 липня, найбільші відключення діятимуть увечері.