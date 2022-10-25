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Кулеба назвав приховану мету приїзду місії МАГАТЕ в Україну через "брудну бомбу"

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Приїзд місії МАГАТЕ через обвинувачення Росії у створенні "брудної бомби" дозволить незабаром зірвати російську дезінформаційну кампанію, розгорнуту проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Я ціную оперативну відповідь Рафаеля Гроссі (гендиректор МАГАТЕ, - ред.) на наше запрошення", - написав він.

Кулеба нагадав, що найближчим часом прибудуть експерти МАГАТЕ, які доведуть, що в Україні немає "брудних бомб", ані планів їх розробки.

"Хороша співпраця з МАГАТЕ та партнерами дозволяє нам зірвати російську дезінформаційну кампанію "брудної бомби", - констатував міністр.

Як повідомлялося, експерти МАГАТЕ приїдуть в Україну, щоб перевірити мирні об'єкти, на яких, як запевняє Росія, нібито відбувається розробка "брудної бомби".

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков раніше заявив, що Україна запросила моніторингові місії МАГАТЕ та ООН для перевірки заяв Росії щодо "брудної бомби".

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