Кулеба назвав причину, через яку Кримський міст досі не знищено

У міністра запитали, чому Кримський міст все ще стоїть, через два роки після війни. І чи є цьому якісь політичні або військові причини.

"Із суто технічних причин. Нам потрібна зброя, яка зможе ефективно вразити його, уникаючи при цьому російської ППО", - відповів міністр.

Він додав, що того дня, коли його буде зруйновано, буде величезна радість не тільки в Києві, а й у багатьох європейських столицях

"Ми дістанемо пляшку чудового шампанського", - додав Кулеба.

Удари Сил оборони по Кримському мосту

Нагадаємо, що незаконно збудований окупантами Кримський міст зазнав ударів як мінімум двічі. Так, у жовтні 2022 року на ньому пролунали потужні вибухи, які спричинили значні руйнування. Голова Служби безпеки України Василь Малюк підтвердив, що то була операція його спецслужби.

Крім того, у липні 2023 року була ще одна атака на Кримський міст. Тоді було зруйновано два прольоти. Голова СБУ Малюк також підтвердив причетність спецслужби до цієї атаки та зазначив, що її організували за допомогою дронів Sea Baby.

Додамо також, що у листопаді минулого року в ГУР Міноборони заінтригували кадрами, відзнятими поблизу Кримського мосту.