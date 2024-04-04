Кулеба назвав головний меседж на засіданні Ради Україна-НАТО

Головним меседжем під час засідання Ради Україна-НАТО на рівні голів МЗС в Брюсселі стане надання Києву систем ППО. Зокрема, мова йде про Patriot.
Про це сказав глава МЗС України Дмитро Кулеба під час спілкування зі ЗМІ перед засіданням, пише РБК-Україна з посиланням на трансляцію.
"Вона (Росія - ред.) хоче просто виконати свою стратегічну ціль, а саме стерти Україну зі світової карти. Я радий бути тут, але моє основне повідомлення з яким я сюди приїхав, це - Patriot", - сказав він.
Кулеба зазначив, що наразі дуже важливо зберігати українські життя, міста, Україну і все це залежить від різних систем ППО, зокрема це стосується Patriot, "тому що вони найпотужніші".
"Адже ми знаємо, що лише у березні по Україні було випущено понад 90 балістичних ракет. І, на жаль, не вистачає нам засобів ППО. Тому сьогодні ми будемо якраз обговорювати це питання", - констатував голова МЗС.
Україна отримала весь номенклатурний список ППО, про який домовлялася із західними партнерами. Але цих систем потрібно більше за кількістю. Зокрема, як розповідав екс-спікер Повітряних сил Юрій Ігнат, Україна потребує більше таких систем як Patriot, SAMP/T IRIS-T, NASAMS, щоб захистити країну і ті об'єкти, які ворог намагатиметься атакувати і знищити.
Зокрема, навколо Києва збудовано багаторівневу систему протиповітряної оборони (ППО), яка складається з різних видів озброєння. Водночас, жодна ППО, зокрема й столиці, не гарантує повного захисту.
Зазначимо, що в кінці лютого президент Володимир Зеленський заявляв, що передача Україні десяти зенітних ракетних комплексів Patriot кардинально вплинула б на ситуацію у війні з Росією. Крім того, реагуючи на обстріл Харкова 27 березня Зеленський поставив питання, чому ППО Patriot, яких у світі достатньо, досі не закривають небо обласного центру.
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