Кулеба назвав головний меседж на засіданні Ради Україна-НАТО

"Вона (Росія - ред.) хоче просто виконати свою стратегічну ціль, а саме стерти Україну зі світової карти. Я радий бути тут, але моє основне повідомлення з яким я сюди приїхав, це - Patriot", - сказав він.

Кулеба зазначив, що наразі дуже важливо зберігати українські життя, міста, Україну і все це залежить від різних систем ППО, зокрема це стосується Patriot, "тому що вони найпотужніші".

"Адже ми знаємо, що лише у березні по Україні було випущено понад 90 балістичних ракет. І, на жаль, не вистачає нам засобів ППО. Тому сьогодні ми будемо якраз обговорювати це питання", - констатував голова МЗС.