Кулеба назвал главный месседж на заседании Совета Украина-НАТО

Главным месседжем во время заседания Совета Украина-НАТО на уровне глав МИД в Брюсселе станет предоставление Киеву систем ПВО. В частности, речь идет о Patriot.
Об этом сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время общения со СМИ перед заседанием, пишет РБК-Украина со ссылкой на трансляцию.
"Она (Россия - ред.) хочет просто выполнить свою стратегическую цель, а именно стереть Украину с мировой карты. Я рад быть здесь, но мое основное сообщение с которым я сюда приехал, это - Patriot", - сказал он.
Кулеба отметил, что сейчас очень важно сохранять украинские жизни, города, Украину и все это зависит от разных систем ПВО, в частности это касается Patriot, "потому что они самые мощные".
"Мы ведь знаем, что только в марте по Украине было выпущено более 90 баллистических ракет. И, к сожалению, не хватает нам средств ПВО. Поэтому сегодня мы будем как раз обсуждать этот вопрос", - констатировал глава МИД.
Украина получила весь номенклатурный список ПВО, о котором договаривалась с западными партнерами. Но этих систем нужно больше по количеству. В частности, как рассказывал экс-спикер Воздушных сил Юрий Игнат, Украина нуждается больше в таких системах как Patriot, SAMP/T IRIS-T, NASAMS, чтобы защитить страну и те объекты, которые враг будет пытаться атаковать и уничтожить.
В частности, вокруг Киева построена многоуровневая система противовоздушной обороны (ПВО), которая состоит из разных видов вооружения. В то же время, ни одна ПВО, в том числе и столицы, не гарантирует полную защиту.
Отметим, что в конце февраля президент Владимир Зеленский заявлял, что передача Украине десяти зенитных ракетных комплексов Patriot кардинально бы повлияла на ситуацию в войне с Россией. Кроме того, реагируя на обстрел Харькова 27 марта Зеленский задался вопросом, почему ПВО Patriot, которых в мире достаточно, до сих пор не закрывают небо областного центра.
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