Кулеба назвав єдину правильну відповідь на войовничі погрози Путіна
Єдиною правильною відповіддю на останні погрози президента Росії Володимира Путіна буде збільшення підтримки України в два рази.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу в Twitter.
"Єдина доречна відповідь на войовничі погрози Путіна - подвоїти підтримку України. Більше санкцій проти Росії. Більше зброї Україні. Більше солідарності з українцями. Більше компаній, що виїжджають з Росії. Більше рішучості притягнути Росію до відповідальності", - написав він.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в РФ.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін хоче втопити Україну у крові своїх солдатів.
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