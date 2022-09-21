ua ru
Ср, 21 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кулеба назвал единственный правильный ответ на воинственные угрозы Путина

Новина українською →
Среда 21 сентября 2022 19:10
Кулеба назвал единственный правильный ответ на воинственные угрозы Путина Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Единственным правильным ответом на последние угрозы президента России Владимира Путина будет увеличение поддержки Украины в два раза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в Twitter.

"Единственный уместный ответ на воинственные угрозы Путина - удвоить поддержку Украины. Больше санкций против России. Больше оружия Украине. Больше солидарности с украинцами. Больше выезжающих из России компаний. Больше решимости привлечь Россию к ответственности", - написал он.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в РФ .

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин хочет утопить Украину в крови своих солдат.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Кулеба Российская Федерация
NEWS
Зеленский обратится к Генассамблее ООН: чего ждать от выступления президента
Зеленский обратится к Генассамблее ООН: чего ждать от выступления президента
DAILY
Блеф при плохой игре. Зачем Путину "референдумы" и мобилизация в России
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Блеф при плохой игре. Зачем Путину "референдумы" и мобилизация в России