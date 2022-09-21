Кулеба назвал единственный правильный ответ на воинственные угрозы Путина
Единственным правильным ответом на последние угрозы президента России Владимира Путина будет увеличение поддержки Украины в два раза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в Twitter.
"Единственный уместный ответ на воинственные угрозы Путина - удвоить поддержку Украины. Больше санкций против России. Больше оружия Украине. Больше солидарности с украинцами. Больше выезжающих из России компаний. Больше решимости привлечь Россию к ответственности", - написал он.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в РФ .
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин хочет утопить Украину в крови своих солдат.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.