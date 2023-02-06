Кулеба назвав дві умови для поїздок Зеленського за кордон

Президент України Володимир Зеленський може відвідати іншу країну під час російського вторгнення за двох умов. Цей візит має принести конкретні результати і треба буде орієнтуватись на поточну ситуацію на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника МЗС України Дмитра Кулеби в ефірі національного телемарафону.
"Я не буду коментувати візити президента. Президент, виступаючи у грудні на конференції послів у грудні, чітко сказав, що його візити за кордон можливі за двох умов", - йдеться у заяві.
Кулеба пояснив, що першою умовою є можливість отримання конкретних результатів від такого візиту. А друга - візит буде можливим з огляду на поточну ситуацію на фронті.
"От керуючись цими критеріями МЗС працює над деякими візитами президента, але коли та куди вони відбудуться ви будете дізнаватися від нього або його офісу", - додав Кулеба.
Нагадаємо, раніше видання Financial Times повідомило, що Зеленський може взяти участь у саміті лідерів країн-членів ЄС. При цьому речник глави держави відмовився від коментаря.
Раніше Зеленський заявляв, що хотів би відвідати Брюссель, проте вважає це занадто ризикованим через реванш Росії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.