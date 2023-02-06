RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кулеба назвал два условия для поездок Зеленского за границу

Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить другую страну во время российского вторжения при двух условиях. Этот визит должен принести конкретные результаты и нужно будет ориентироваться на текущую ситуацию на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в эфире национального телемарафона.

"Я не буду комментировать визиты президента. Президент, выступая в декабре на конференции послов в декабре, четко сказал, что его визиты за границу возможны в двух условиях", - говорится в заявлении.

Кулеба объяснил, что первым условием является возможность получения конкретных результатов такого визита. А вторая - визит будет возможным учитывая текущую ситуацию на фронте.

"Вот, руководствуясь этими критериями, МИД работает над некоторыми визитами президента, но когда и куда они состоятся вы будете узнавать от него или его офиса", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее издание Financial Times сообщило, что Зеленский может принять участие в саммите лидеров стран-членов ЕС. При этом представитель главы государства отказался от комментария.

Ранее Зеленский заявлял, что хотел бы посетить Брюссель, однако считает это слишком рискованным из-за реванша России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийДмитрий КулебаМЗСВойна в Украине