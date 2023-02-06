Кулеба назвал два условия для поездок Зеленского за границу

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить другую страну во время российского вторжения при двух условиях. Этот визит должен принести конкретные результаты и нужно будет ориентироваться на текущую ситуацию на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в эфире национального телемарафона.

"Я не буду комментировать визиты президента. Президент, выступая в декабре на конференции послов в декабре, четко сказал, что его визиты за границу возможны в двух условиях", - говорится в заявлении.

Кулеба объяснил, что первым условием является возможность получения конкретных результатов такого визита. А вторая - визит будет возможным учитывая текущую ситуацию на фронте.

"Вот, руководствуясь этими критериями, МИД работает над некоторыми визитами президента, но когда и куда они состоятся вы будете узнавать от него или его офиса", - добавил Кулеба.