Кулеба назвав дві умови для ефективності санкцій проти РФ

Відповідаючи на запитання ЗМІ щодо нових санкцій проти Росії та закриття шляхів їхнього обходу, Кулеба наголосив, що висока ефективність санкційного режиму можлива лише при дотриманні двох умов.

"Перша - коли коаліція регулярно посилює санкційний тиск. Друга - потрібно регулярно закривати прогалини та можливості обходу санкцій. Якщо цього не робити регулярно, країна під санкціями просто приймає нову реальність та пристосовується до неї", - зазначив міністр.

Кулеба наголосив, що санкції не можуть повноцінно працювати в умовах, коли союзники обмежують можливість агресора обходити санкції, але не збільшують санкційний тиск на нього.

"Ви не можете досягти успіху, лише борючись з обходом санкцій. Тож якщо в певний момент виявиться, що санкції проти Росії не будуть такими ефективними, як очікувалося, - а сьогодні Росія є країною, на яку накладено найбільше санкцій у світі - звинувачувати в цьому варто лише тих, хто тихенько виступає проти непублічних процедур, обговорень чи введення нових санкцій", - додав глава МЗС.