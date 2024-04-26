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Кулеба назвал два условия для эффективности санкций против РФ

Фото: глава МИД Украины Дмиро Кулеба (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал два условия, при которых санкции, которые накладываются на Россию, будут эффективны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МИД.

Отвечая на вопрос СМИ относительно новых санкций против России и закрытия путей их обхода, Кулеба отметил, что высокая эффективность санкционного режима возможна только при соблюдении двух условий.

"Первое - когда коалиция регулярно усиливает санкционное давление. Второе - нужно регулярно закрывать пробелы и возможности обхода санкций. Если этого не делать регулярно, страна под санкциями просто принимает новую реальность и приспосабливается к ней", - отметил министр.

Кулеба подчеркнул, что санкции не могут полноценно работать в условиях, когда союзники ограничивают возможность агрессора обходить санкции, но не увеличивают санкционное давление на него.

"Вы не можете достичь успеха, только борясь с обходом санкций. Поэтому если в определенный момент окажется, что санкции против России не будут такими эффективными, как ожидалось, - а сегодня Россия является страной, на которую наложено больше всего санкций в мире - обвинять в этом стоит только тех, кто тихонько выступает против непубличных процедур, обсуждений или введения новых санкций", - добавил глава МИД.

 

Санкции против России

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину страны-партнеры Украины начали оказывать давление на Кремль с помощью наложенных санкций.

Ограничения обычно предусматриваются для физических и юридических лиц Российской Федерации, а также возможности сотрудничества и торговли с другими странами.

Известно, что Евросоюз готовит уже 14-й пакет санкций против России.

РБК-Украина также писала, что ЕС рассматривает вариант введения санкций против российских проектов по производству сжиженного природного газа.

Кроме того, Европарламент призвал ЕС ввести санкции против РФ за дезинформацию и пропаганду.

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