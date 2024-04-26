Кулеба назвал два условия для эффективности санкций против РФ

Отвечая на вопрос СМИ относительно новых санкций против России и закрытия путей их обхода, Кулеба отметил, что высокая эффективность санкционного режима возможна только при соблюдении двух условий.

"Первое - когда коалиция регулярно усиливает санкционное давление. Второе - нужно регулярно закрывать пробелы и возможности обхода санкций. Если этого не делать регулярно, страна под санкциями просто принимает новую реальность и приспосабливается к ней", - отметил министр.

Кулеба подчеркнул, что санкции не могут полноценно работать в условиях, когда союзники ограничивают возможность агрессора обходить санкции, но не увеличивают санкционное давление на него.

"Вы не можете достичь успеха, только борясь с обходом санкций. Поэтому если в определенный момент окажется, что санкции против России не будут такими эффективными, как ожидалось, - а сегодня Россия является страной, на которую наложено больше всего санкций в мире - обвинять в этом стоит только тех, кто тихонько выступает против непубличных процедур, обсуждений или введения новых санкций", - добавил глава МИД.