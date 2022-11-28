Кулеба назвал две вещи, необходимые для восстановления энергосистемы
Для восстановления энергосистемы Украине необходимы две вещи – новые трансформаторы и современные комплексы ПВО.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.
"Для того чтобы восстановить энергосистему нам нужны две вещи: трансформаторы (это важнейшая часть энергосистемы) и ПВО (чтобы сбивать вражеские ракеты, летящие на нашу энергоструктуру). Предоставляя ПВО, вы также помогаете восстановить нашу энергоструктуру", - отметил Кулеба.
По его словам, если партнеры Украины не предоставят эти две важнейшие вещи, то Украина и дальше будет чинить электросети, а войска РФ их будут разрушать. Надо разорвать этот заколдованный круг.
Напомним, сегодня в режиме аварийных отключений находятся 55% абонентов в Киеве.
Ранее энергетики сообщали, что с 26 ноября свет в Киеве будет включаться таким образом, чтобы перерыв в электроснабжении для каждого жителя составлял не более 5 часов.
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