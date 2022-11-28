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Кулеба назвал две вещи, необходимые для восстановления энергосистемы

Новина українською →
Киев, Понедельник 28 ноября 2022 21:27
Кулеба назвал две вещи, необходимые для восстановления энергосистемы Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Для восстановления энергосистемы Украине необходимы две вещи – новые трансформаторы и современные комплексы ПВО.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Для того чтобы восстановить энергосистему нам нужны две вещи: трансформаторы (это важнейшая часть энергосистемы) и ПВО (чтобы сбивать вражеские ракеты, летящие на нашу энергоструктуру). Предоставляя ПВО, вы также помогаете восстановить нашу энергоструктуру", - отметил Кулеба.

По его словам, если партнеры Украины не предоставят эти две важнейшие вещи, то Украина и дальше будет чинить электросети, а войска РФ их будут разрушать. Надо разорвать этот заколдованный круг.

Напомним, сегодня в режиме аварийных отключений находятся 55% абонентов в Киеве.

Ранее энергетики сообщали, что с 26 ноября свет в Киеве будет включаться таким образом, чтобы перерыв в электроснабжении для каждого жителя составлял не более 5 часов.

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