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Кулеба назвав два види необхідної Україні зброї, які потрібно розблокувати

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (GettyImage)
Автор: Каріна Левицька

Наразі від партнерів Україна отримала, всі види озброєння, що раніше просив Київ, крім двох, що принципово ще не були розблоковані.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби під час панельної дискусії в Українському домі в швейцарському Давосі.

"Так, це вимагає часу, і так, ми хотіли б, щоб це не вимагало стільки часу, аби партнери прийняли рішення, але, зрештою, ми отримуємо все, про що просимо, окрім двох великих речей, які принципово ще не були розблоковані - західні бойові винищувачі та далекобійні ракети. Все інше розблоковане в тому чи іншому вигляді", - сказав Кулеба.

Він наголосив, що на початку російського вторгнення майже всі розмови з країнами-партнерами починалися з заперечення, особливо коли йшлося про найскладніші види зброї. Як приклад він навів Швецію, та її рішення надати Україні самохідні артилерійські установки Archer. Ще одним розблокованим питанням глава МЗС вважає передання танків, що потребувало значних зусиль дипломатії та діаспори.

"Ми бачимо, як речі прискорюються… Коли ми розблокуємо далекобійні ракети та літаки – я абсолютно переконаний у цьому, – наш перелік найбільш найпотрібнішої зброї буде завершений", - підсумував міністр.

В матеріалі РБК-Україна розповіло коли українська армія отримає британські Challenger 2, та що наразі відомо про ці танки.

Нагадаємо, сьогодні уряд Швеції оголосив про передачу Україні 50 бойових машин піхоти CV90 та колісних 155-мм гаубиць Archer.

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Дмитро Кулебадопомога армії