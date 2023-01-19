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Кулеба назвал два вида необходимого Украине оружия, которое нужно разблокировать

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (GettyImage)
Автор: Карина Левицкая

Сейчас от партнеров Украина получила все виды вооружения, которые раньше просил Киев, кроме двух, которые принципиально еще не были разблокированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы во время панельной дискуссии в Украинском доме в швейцарском Давосе.

"Да, это требует времени, и да, мы хотели бы, чтобы это не требовало столько времени, чтобы партнеры приняли решение, но, в конце концов, мы получаем все, о чем просим, кроме двух больших вещей, которые принципиально еще не были разблокированы - западные боевые истребители и дальнобойные ракеты. Все остальное разблокировано в том или ином виде", - сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что в начале российского вторжения почти все разговоры со странами-партнерами начинались с отрицания, особенно когда речь шла о самых сложных видах оружия. В качестве примера он привел Швецию, и ее решение предоставить Украине самоходные артиллерийские установки Archer. Еще одним разблокированным вопросом глава МИД считает передачу танков, что потребовало значительных усилий дипломатии и диаспоры.

"Мы видим, как вещи ускоряются… Когда мы разблокируем дальнобойные ракеты и самолеты – я абсолютно убежден в этом, – наш перечень наиболее востребованного оружия будет завершен", - подытожил министр.

В материале РБК-Украина рассказала, когда украинская армия получит британские Challenger 2, и что пока известно об этих танках.

Напомним, сегодня правительство Швеции объявило о передаче Украине 50 боевых машин пехоты CV90 и колесных 155-мм гаубиц Archer.

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