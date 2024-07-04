Кулеба назвав два ключові рішення, які можуть змінити ситуацію у війні

"Переламати ситуацію можна, але дуже складно. У ній багато складових і багато рішень, які необхідно прийняти. Деякі з них залежать від нас, і ми ухвалюємо ці рішення. Деякі рішення залежать від наших партнерів, і вони теж, як правило, розуміють, що ці рішення необхідно ухвалювати", - заявив він.

Міністр зазначив, що одне з рішень - знищення російських бомбардувальників на аеродромах і в повітрі.

"Якби мені довелося назвати два ключові рішення, які необхідно ухвалити, щоб переломити тенденцію, я б згадав знищення російських бомбардувальників на аеродромах і в повітрі", - заявив Кулеба.

За його словами, це "справжня больова точка сухопутних військ" України.

"Те, що ми вважаємо головною причиною успіху росіян, - це просто незліченні керовані бомби, що скидаються на наші наземні сили. Вони знищують і вбивають у величезних масштабах, а іноді просто згладжують позиції, не залишаючи нічого для оборони. Тому, щойно нам вдасться усунути загрозу авіабомб, наші наземні позиції зміцняться, і Росії буде дуже важко просуватися вперед", - заявив міністр.

Кулеба заявив, що друге рішення для зміни ситуації на фронті - збільшення постачання боєприпасів.

"Друге рішення, про яке всі говорять місяцями і роками, над яким працюють місяцями і роками, - це збільшення поставок боєприпасів. Якщо ми захистимо наші сили від керованих Росією бомб, якщо в нас буде достатньо артилерії та боєприпасів для знищення рухомих російських колон і підрозділів, що рухаються, це буде величезною інвестицією у зміну тенденцій на полі бою", - наголосив він.