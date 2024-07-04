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Кулеба назвал два ключевых решения, которые могут изменить ситуацию в войне

Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Переломить ситуацию на фронте можно, но это будет очень сложно сделать. Необходимо принять два ключевых решения, которые смогут переломить ситуацию в войне с Россией.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"Переломить ситуацию можно, но очень сложно. В ней много составляющих и много решений, которые необходимо принять. Некоторые из них зависят от нас, и мы принимаем эти решения. Некоторые решения зависят от наших партнеров, и они тоже, как правило, понимают, что эти решения необходимо принимать", - заявил он. 

Министр отметил, что один из решений - уничтожение российских бомбардировщиков на аэродромах и в воздухе.

"Если бы мне пришлось назвать два ключевых решения, которые необходимо принять, чтобы переломить тенденцию, я бы упомянул уничтожение российских бомбардировщиков на аэродромах и в воздухе", - заявил Кулеба.

По его словам, это "настоящая болевая точка сухопутных войск" Украины.

"То, что мы считаем главной причиной успеха россиян, - это просто бесчисленные управляемые бомбы, сбрасываемые на наши наземные силы. Они уничтожают и убивают в огромных масштабах, а иногда просто сглаживают позиции, не оставляя ничего для обороны. Поэтому, как только нам удастся устранить угрозу авиабомб, наши наземные позиции укрепятся, и России будет очень трудно продвигаться вперед", - заявил министр. 

Кулеба заявил, что второе решение для изменения ситуации на фронте - увеличение поставок боеприпасов. 

"Второе решение, о котором все говорят месяцами и годами, над которым работают месяцами и годами, - это увеличение поставок боеприпасов. Если мы защитим наши силы от управляемых Россией бомб, если у нас будет достаточно артиллерии и боеприпасов для уничтожения движущихся российских колонн и подразделений, это будет огромной инвестицией в изменение тенденций на поле боя", - подчеркнул он. 
 

Ситуация на фронте

Российские войска, бросив все силы на захват Донецкой области, столкнулись с ожесточенным сопротивлением украинских защитников. 2 июля оккупанты предприняли масштабное наступление на Славянск, Краматорск и Авдеевку, однако понесли значительные потери и не смогли добиться существенного прогресса.

ВСУ не только отразили атаки врага, но и местами перешли в контрнаступление. Подтверждены успехи украинских сил в районе Волчанска, где им удалось отодвинуть оккупантов на несколько километров к северу. Также сообщается о локальных прорывах в районе Кременной и юго-восточнее Часового Яра.

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