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Кулеба назвал условия проведения выборов в ОРДЛО

Автор: Марианна Присяжнюк

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал условия для проведения выборов на оккупированных территориях. Они могут состояться после восстановления контроля Украины над неподконтрольной территорией.

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Об этом министр заявил на брифинге.

"Выборы на оккупированных территориях могут состояться после восстановления контроля Украины над неподконтрольной территорией, эти выборы должны состояться по украинскому законодательству, третье - эти выборы должны пройти по стандартам ОБСЕ и наконец - под наблюдением миссии ОБСЕ", - сказал Кулеба.

Напомним, Украина предлагает полностью прекратить конфликт и демилитаризовать отдельные районы Донецкой и Луганской области в начале 2021 года.

Ранее Кравчук обвинял Россию в торможении процесса восстановления мира на Донбассе.

До этого спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что сегодня невозможно физически провести выборы на территории ОРДЛО.

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