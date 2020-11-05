ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Кулеба назвав умови проведення виборів в ОРДЛО

Автор: Маріанна Присяжнюк

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав умови для проведення виборів на окупованих територіях. Вони можуть відбутись після відновлення контролю України над непідконтрольною територією.

Популярні новини

Про це міністр заявив на брифінгу.

"Вибори на окупованих територіях можуть відбутися після відновлення контролю України над непідконтрольною територією, ці вибори мають відбутися за українським законодавством, третє - ці вибори мають відбутися за стандартами ОБСЄ і нарешті - під наглядом місії БДІПЛ ОБСЄ", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, Україна пропонує повністю припинити конфлікт і демілітаризувати окремі райони Донецької і Луганської області на початку 2021 року.

Раніше Кравчук звинувачував Росію в гальмуванні процесу відновлення миру на Донбасі.

До цього спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що сьогодні неможливо фізично провести вибори на території ОРДЛО.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори