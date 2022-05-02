Кулеба назвал три аспекта, по которым Германия могла бы принять "исторические решения"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал Германию "одной из самых нерешительных" стран Европейского союза в контексте реакции на военную агрессию РФ против нашего государства, а также назвал три аспекта, по которым Берлин мог бы принять "исторические решения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Кулебы немецкой газете Die Frankfurter Allgemeine Zeitung .

Глава украинского внешнеполитического ведомства среди них выделил:

вопрос об устранении препятствий для поставок необходимого Украине вооружения,

введение санкций в отношении РФ,

решение проблемы предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюз.

Кулеба отметил, что вопрос евроинтеграции Украины сейчас является "вопросом войны и мира на нашем континенте". По словам дипломата, лидеры стран, которые мыслят "рационально и стратегически", должны быть "в авангарде" по данному вопросу.

Также глава МИД Украины подчеркивает, что победа нашей страны в войне, развязанной РФ, позволит Европе выйти из кризиса и значительно усилить свои позиции. И напротив, если руководитель Кремля Владимир Путин одержит успех в полномасштабной агрессии против Украины, тогда ЕС "не сможет наслаждаться стабильностью и безопасностью в течение десятилетий".