Кулеба назвав три аспекти, за якими Німеччина могла б ухвалити "історичні рішення"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав Німеччину "однією з найбільш нерішучих" країн Європейського Союзу в контексті реакції на військову агресію РФ проти нашої держави, а також назвав три аспекти, за якими Берлін міг би ухвалити "історичні рішення".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Кулеби німецькій газеті Die Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Глава українського зовнішньополітичного відомства серед них виділив:
Кулеба зазначив, що питання євроінтеграції України зараз є "питанням війни і миру на нашому континенті". За словами дипломата, лідери країн, які мислять "раціонально і стратегічно", повинні бути "в авангарді" по цьому питанні.
Також глава МЗС України наголошує, що перемога нашої країни у війні, розв'язаній РФ, дозволить Європі вийти з кризи та значно посилити свої позиції. І навпаки, якщо керівник Кремля Володимир Путін здобуде успіх у повномасштабній агресії проти України, тоді ЄС "не зможе насолоджуватися стабільністю і безпекою протягом десятиліть".
Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив обережність Берліна у поставках важкого озброєння Україні.
Також ми писали, що глава МЗС Німеччини Анналена Бербок назвала мир на умовах РФ за підсумками війни проти України запрошенням до наступної війни.
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