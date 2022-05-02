Кулеба назвав три аспекти, за якими Німеччина могла б ухвалити "історичні рішення"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав Німеччину "однією з найбільш нерішучих" країн Європейського Союзу в контексті реакції на військову агресію РФ проти нашої держави, а також назвав три аспекти, за якими Берлін міг би ухвалити "історичні рішення".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Кулеби німецькій газеті Die Frankfurter Allgemeine Zeitung .

Глава українського зовнішньополітичного відомства серед них виділив:

питання про усунення перешкод для постачання необхідного Україні озброєння,

введення санкцій щодо РФ,

вирішення проблеми надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюз.

Кулеба зазначив, що питання євроінтеграції України зараз є "питанням війни і миру на нашому континенті". За словами дипломата, лідери країн, які мислять "раціонально і стратегічно", повинні бути "в авангарді" по цьому питанні.

Також глава МЗС України наголошує, що перемога нашої країни у війні, розв'язаній РФ, дозволить Європі вийти з кризи та значно посилити свої позиції. І навпаки, якщо керівник Кремля Володимир Путін здобуде успіх у повномасштабній агресії проти України, тоді ЄС "не зможе насолоджуватися стабільністю і безпекою протягом десятиліть".