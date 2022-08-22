Кулеба назвал страны ЕС, для которых поставки оружия Украине до сих пор табу
Среди стран Европейского союза только Австрия и Венгрия до сих пор не поставляют Украине вооружение для борьбы против Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в эфире телемарафона.
"За исключением Венгрии и Австрии, как нейтральной страны, сейчас ни для одной страны Европы поставки оружия в Украину не являются табу, хотя было таковым. Поэтому вопрос не в том, что они (страны ЕС, - ред.) против, вопрос в том, что когда они за, но в практической плоскости появляется много разных вещей, аргументов и дискуссий", - сказал он.
Кулеба добавил, что политические дискуссии западных партнеров о том, когда и какое оружие передавать, стоят Украине ежедневных потерь на фронте.
Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что Украина не допустит того, что произошло в Афганистане и Ираке - куда США направили военную технику на сотни млрд долларов, а в итоге она досталась врагу.
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