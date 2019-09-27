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Кулеба назвав СНД "клуб невдах"

Новини » Політика    27.09.2019 - 10:46
Кулеба назвав СНД "клуб невдах"
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

За його словами, це клуб людей, які не змогли розлучитися цивілізовано

Віце-прем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що Співдружність незалежних держав (СНД), що раніше входили до складу СРСР, є "клубом невдах". Про це він розповів в інтерв'ю "Європейської правді".

Відповідаючи на запитання, чи варто Україні остаточно зупинити роботу в СНД і не брати участь у засіданнях та заходах співдружності, Кулеба заявив:

"Про це треба запитати міністра закордонних справ Вадима Пристайка, це його компетенція. Але якщо мова йде про мою особисту думку, то я вважаю, що СНД - це клуб невдах. А нам треба прагнути в "клуб вдах", - сказав він.

За його словами, СНД - це клуб людей, які так і не змогли розлучитися цивілізовано.

"Люди, які навіть не розлучитися здатні, тим більше не можуть нічого нового створити. Тому особисто для мене СНД – це закрита історія", - сказав віце-прем'єр-міністр.

Кулеба також вважає, що СНД не зможе перешкодити процесам євроінтеграції, які відбуваються в Україні, тому що "воно ні на що не здатне".

Нагадаємо, раніше Кулеба заявив, що інтеграція в Євросоюз є безумовним курсом України. У той же час, він зазначив, що ЄС повинен продовжувати йти назустріч українським прагненням.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна проведе засідання з НАТО з оборонно-технічного співробітництва. Група постане основним функціональним елементом співпраці.

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