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Кулеба назвал санкции России против него "местью" за Крымскую платформу

Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на санкции, введенные Россией против него. Он считает это "местью" за Крымскую платформу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кулебы в Facebook.

Он подчеркнул, что Россия внесла его в свой санкционный список, хотя обычно министров иностранных дел санкциями стараются не трогать, чтобы сохранять хоть какой-то канал для диалога.

"Но тут им напрочь допекло. Россия обещала, что отомстит за Крымскую платформу. И Россия отомстила мне. Россия не остановит ни меня, ни всех нас в Украине и за рубежом, кого объединила Крымская платформа", - подчеркнул Кулеба.

Он также отметил, что Крымская платформа обязательно будет.

Ранее РБК-Украина писало, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов и еще более 70 человек вошли в перечень физлиц, в отношении которых в России действуют специальные экономические меры.

Напомним, Данилов назвал санкции "наивысшей оценкой своей работы" в отстаивании национальных интересов.

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Дмитрий КулебаКрымская платформаСанкции