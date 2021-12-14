Кулеба назвал приоритетные направления стратегии внешнеполитической деятельности Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал 6 приоритетных направлений стратегии внешнеполитической деятельности Украины. Среди них противодействия агрессии РФ, курс на вступление в НАТО, членство в ЕС и другие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг "Дипломатия 2022: Приоритеты Стратегии внешнеполитической деятельности".
Стратегии внешнеполитической деятельности Украины:
Напомним, Кулеба заявил, что утвержденная стратегия внешнеполитической деятельности Украины исключает внеблоковый статус Украины. Кроме того, она определяет одним из ключевых направлений стремление в НАТО и ЕС.