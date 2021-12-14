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Кулеба назвал приоритетные направления стратегии внешнеполитической деятельности Украины

Автор: Иванна Шовкун

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал 6 приоритетных направлений стратегии внешнеполитической деятельности Украины. Среди них противодействия агрессии РФ, курс на вступление в НАТО, членство в ЕС и другие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг "Дипломатия 2022: Приоритеты Стратегии внешнеполитической деятельности".

Стратегии внешнеполитической деятельности Украины:

  1. Обеспечение независимости и государственного суверенитета, восстановление территориальной целостности.
  2. Противодействие агрессии Российской Федерации.
  3. Курс на обретение полноправного членства в ЕС и в НАТО.
  4. Продвижение украинского экспорта и привлечение иностранных инвестиций.
  5. Защита прав и интересов граждан Украины за границей.
  6. Утверждение позитивного имиджа Украины в мире.

Напомним, Кулеба заявил, что утвержденная стратегия внешнеполитической деятельности Украины исключает внеблоковый статус Украины. Кроме того, она определяет одним из ключевых направлений стремление в НАТО и ЕС.

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Дмитрий Кулеба