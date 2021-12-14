Кулеба назвав пріоритетні напрямки стратегії зовнішньополітичної діяльності України

Міністр іноземних справ України Дмитро Кулеба назвав 6 пріоритетних напрямів стратегії зовнішньополітичної діяльності України. Серед них – протидії агресії РФ, курс на вступ до НАТО, членство в ЄС та інші.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг "Дипломатія 2022: Пріоритети Стратегії зовнішньополітичної діяльності".
Стратегії зовнішньополітичної діяльності України:
Нагадаємо, Кулеба заявив, що затверджена стратегія зовнішньополітичної діяльності України виключає позаблоковий статус України. Крім того, вона визначає одним із ключових напрямків прагнення до НАТО та ЄС.