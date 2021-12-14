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Кулеба назвав пріоритетні напрямки стратегії зовнішньополітичної діяльності України

Автор: Іванна Шовкун

Міністр іноземних справ України Дмитро Кулеба назвав 6 пріоритетних напрямів стратегії зовнішньополітичної діяльності України. Серед них – протидії агресії РФ, курс на вступ до НАТО, членство в ЄС та інші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг "Дипломатія 2022: Пріоритети Стратегії зовнішньополітичної діяльності".

Стратегії зовнішньополітичної діяльності України:

  1. Забезпечення незалежності та державного суверенітету, відновлення територіальної цілісності.
  2. Протидія агресії Російської Федерації.
  3. Курс на набуття повноправного членства в ЄС та НАТО.
  4. Просування українського експорту та залучення іноземних інвестицій.
  5. Захист прав та інтересів громадян України за кордоном.
  6. Затвердження позитивного іміджу України у світі.

Нагадаємо, Кулеба заявив, що затверджена стратегія зовнішньополітичної діяльності України виключає позаблоковий статус України. Крім того, вона визначає одним із ключових напрямків прагнення до НАТО та ЄС.

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Дмитро Кулеба