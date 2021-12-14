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Стратегия Украины исключает внеблоковый статус, - Кулеба

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Киев, Вторник 14 декабря 2021 10:49
Стратегия Украины исключает внеблоковый статус, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ольга Белей

Стратегия внешнеполитической деятельности Украины исключает внеблоковый статус страны. Кроме того, она оставляет в прошлом неопределенность и партнерозависимость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы во время представления приоритетов внешней политики страны.

"Стратегия (внешнеполитической деятельности Украины, - ред.) оставляет в прошлом многовекторность, внеблоковость, неопределенность, партнерозависимость, неполноценность, которая пронизала нашу политическую культуру", - подчеркнул Кулеба.

Он также добавил, что Украина будет развивать дружеские отношения с партнерами.

"К сожалению, центр оси координат нашей внешней политики слишком долго находился за пределами Украины. Когда-то, в Москве, некоторые видят его в Брюсселе, кто-то ориентируется на Вашингтон. Это все очень важные партнеры, кроме РФ, мы будем развивать с ними не только партнерство, а настоящую дружбу. Но стратегия переносит центр тяжести в Киев. Мы знаем, куда идет Украина, имеем доверие народа и стратегический документ", - отметил он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с помощницей госсекретаря США Энтони Блинкеном Европе и Евразии Карен Донфрид. В ходе беседы они согласовали позиции перед ее визитом в Россию.

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