Кулеба назвав пріоритетні напрямки стратегії зовнішньополітичної діяльності України
Фото: Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Міністр іноземних справ України Дмитро Кулеба назвав 6 пріоритетних напрямів стратегії зовнішньополітичної діяльності України. Серед них – протидії агресії РФ, курс на вступ до НАТО, членство в ЄС та інші.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг "Дипломатія 2022: Пріоритети Стратегії зовнішньополітичної діяльності".
Стратегії зовнішньополітичної діяльності України:
- Забезпечення незалежності та державного суверенітету, відновлення територіальної цілісності.
- Протидія агресії Російської Федерації.
- Курс на набуття повноправного членства в ЄС та НАТО.
- Просування українського експорту та залучення іноземних інвестицій.
- Захист прав та інтересів громадян України за кордоном.
- Затвердження позитивного іміджу України у світі.
Нагадаємо, Кулеба заявив, що затверджена стратегія зовнішньополітичної діяльності України виключає позаблоковий статус України. Крім того, вона визначає одним із ключових напрямків прагнення до НАТО та ЄС.