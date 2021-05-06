Кулеба назвал президентство Трампа "сложным" для Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал время президентства в США Дональда Трампа сложным для Украины. В этот период Киев был сконцентрирован на сохранении поддержки обеих партий США.

Об этом Кулеба заявил в интервью CNN.

"Это было сложное время, и мы в тот момент были сосредоточены на одном - чтобы сохранить двухпартийную поддержку Украины в Соединенных Штатах", - заявил Кулеба. При этом он добавил, что Украина и в дальнейшем будет работать над сохранением хороших отношений с демократами и республиканцами, чтобы гарантировать, что отношения между двумя странами будут на "твердой почве".