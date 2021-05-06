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Кулеба назвал президентство Трампа "сложным" для Украины

Новина українською → Украина, Четверг 06 мая 2021 11:55
Кулеба назвал президентство Трампа "сложным" для Украины Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал время президентства в США Дональда Трампа сложным для Украины. В этот период Киев был сконцентрирован на сохранении поддержки обеих партий США.

Об этом Кулеба заявил в интервью CNN.

"Это было сложное время, и мы в тот момент были сосредоточены на одном - чтобы сохранить двухпартийную поддержку Украины в Соединенных Штатах", - заявил Кулеба.

При этом он добавил, что Украина и в дальнейшем будет работать над сохранением хороших отношений с демократами и республиканцами, чтобы гарантировать, что отношения между двумя странами будут на "твердой почве".

Отметим, в 2019 году в США начали процедуру импичмента Трампа в связи с возможным давлением на президента Украины Владимира Зеленского. Тогда Трампа обвиняли в том, что он требовал от Украины начать расследование против сына Байдена. В итоге Трамп был оправдан Сенатом.

Напомним, сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен проводит визит в Украине. В рамках визита он проведет встречу, в частности, с президентом Владимиром Зеленским.

Ранее РБК-Украина писало, что Блинкен уже провел встречу с Кулебой. Глава украинского МИД отметил важность того, что новый госсекретарь США совершил первый визит в эту часть Европы именно в Украину.

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