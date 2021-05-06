Кулеба назвав президентство Трампа "складним" для України
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав час президентства в США Дональда Трампа складним для України. У цей період Київ був сконцентрований на збереженні підтримки обох партій США.
Про це Кулеба заявив в інтерв'ю CNN.
"Це був складний час, і ми в той момент були зосереджені на одному - щоб зберегти двопартійну підтримку України в Сполучених Штатах", - заявив Кулеба.
При цьому він додав, що Україна і надалі працюватиме над збереженням хороших відносин з демократами і республіканцями, щоб гарантувати, що відносини між двома країнами будуть на "твердому грунті".
Відзначимо, в 2019 році в США почали процедуру імпічменту Трампа у зв'язку з можливим тиском на президента України Володимира Зеленського. Тоді Трампа звинувачували в тому, що він вимагав від України почати розслідування проти сина Байдена. У підсумку Трамп був виправданий Сенатом.
Нагадаємо, сьогодні держсекретар США Ентоні Блінкен проводить візит в Україні. У рамках візиту він проведе зустріч, зокрема, з президентом Володимиром Зеленським.
Раніше РБК-Україна писало, що Блінкен вже провів зустріч з Кулебою. Глава українського МЗС наголосив на важливості того, що новий держсекретар США здійснив перший візит до цієї частини Європи саме в Україну.